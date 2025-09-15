Tivibu'da Psikolojik Gerilim: 'Kasparov ve Deep Blue: Rövanş' Mini Dizisi Yayında
Tivibu, 'Kasparov ve Deep Blue: Rövanş' mini dizisini eylülde izleyiciyle buluşturdu. Dizi, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov ile IBM'in Deep Blue bilgisayarı arasındaki 1997 rövanş mücadelesini konu alıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un televizyon platformu Tivibu'da ilk kez yayınlanan yapım, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov ile IBM'in geliştirdiği Deep Blue adlı bilgisayar arasında 1997'deki tarihi karşılaşmanın ardından oynanan rövanş mücadelesini konu alıyor.
Mini dizi, insan ile makine arasında sadece satranç tahtasında değil, stratejik düşünce düzeyinde de yaşanan mücadeleyi merkeze alıyor. Kasparov'un, satranç tarihinde ilk kez bir bilgisayara yenildiği karşılaşmanın ardından gelişen olaylar dizinin temelini oluşturuyor.
Tivibu Sinema ve Süper Paket abonelerinin erişimine sunulan dizi, alt yazı ve dublaj seçenekleriyle izlenebiliyor. Platform, daha önce "Sherlock ve Kızı", "80 Günde Devrialem" ve "Kod Adı: Paris" gibi dizileri de seyirciyle buluşturmuştu.