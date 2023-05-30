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Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Sigaraya 7 lira ile 10 lira arasında zam bekleniyor

Tiryakilerin keyfini kaçıracak iddia: Sigaraya 7 lira ile 10 lira arasında zam bekleniyor

Ekonomi Haberleri

Alkol ve benzine yönelik zam kararlarının ardından bu kez de sigara tiryakilerinin keyfini kaçıracak bir fiyat artışı gündemde. Sigara satışı yapan firmaların bir haftadır bakkallara ve tekel bayilerine ürün satışında sınırlama getirdiği ve sigaraya 7 ila 10 TL arasında zam geleceği bilgisinin dolandığı iddia edildi.

Son dönemde alkol ve benzine yönelik zamların ardından bu kez de sigaraya okkalı bir zam geleceği iddiası gündem yarattı.

"ÜRÜN SATIŞINDA SINIRLAMA GETİRİLDİ"

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş sigara satışı yapan firmaların bir haftadır bakkallara ve tekel bayilerine ürün satışında sınırlama getirdiğini ifade etti.

"7-10 LİRA ARASINDA ZAM BEKLENİYOR"

Aybaş; "Sigara satışı neredeyse durduruldu. Bayiler bazı sigaraları adetli veriyor. Firma kendisini korumaya çalışıyor, deposunda malını tutmaya çalışıyor. Yetkililer maksimum 7 lira ile 10 lira arasında zam beklediklerini söylüyor" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Ekonomi Haberler

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Yorumlar (5)

ARZ GNY:

hoşgeldin reis, sigara içmeyin diyen saflar sizde su içmeyin, ekmek yemeyin offff.

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adanalı cocuk:

..çmadan yaşayamazsın ama sigara içmeden yaşayabilirsin dostum

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Titizli Titiz :

Deliler hibi ismeyin sizde. Bir zigara kutusuna 10 ekmek wve götürürdünüz. Kimse kalkip param yetmiyor eve ekmek götüremiyom demesin. Bir günlük zigara ile 10 günlük ekmek aliniyor.

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