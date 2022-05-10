Tiryakilere bir kötü haber daha! Sigaraya yine zam geldi, işte yeni fiyatlar
Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Sigarada art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. I.T. grubuna yapılan son zamlarla birlikte grubun en ucuz sigarası 23,50 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 29 TL oldu.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, paylaştığı listelerle yeni fiyatları duyurdu.
EN UCUZ SİGARA 23,50 TL OLDU
I.T. grubuna ait sigaraya yapılan zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 29 TL oldu.
GEÇEN HAFTA DA P.M. GRUBUNA ZAM GELMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere geçen hafta da P.M. grubuna ait sigaralara 2 TL zam yapılmış ve grubun en ucuz sigarası 25.50 TL; en pahalı sigarası ise 40 TL olmuştu.