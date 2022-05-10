Tiryakilere bir kötü haber daha! Sigaraya yine zam geldi, işte yeni fiyatlar - Haberler

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Tiryakilere bir kötü haber daha! Sigaraya yine zam geldi, işte yeni fiyatlar

Haberler.com - Erdem Aksoy - Ekonomi
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Sigarada art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. I.T. grubuna yapılan son zamlarla birlikte grubun en ucuz sigarası 23,50 TL'ye yükselirken, en pahalı sigara ise 29 TL oldu.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Aybaş, paylaştığı listelerle yeni fiyatları duyurdu.

EN UCUZ SİGARA 23,50 TL OLDU

I.T. grubuna ait sigaraya yapılan zam sonrası grubun en ucuz sigarası 23,50 TL, en pahalısı ise 29 TL oldu.

GEÇEN HAFTA DA P.M. GRUBUNA ZAM GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere geçen hafta da P.M. grubuna ait sigaralara 2 TL zam yapılmış ve grubun en ucuz sigarası 25.50 TL; en pahalı sigarası ise 40 TL olmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Sigara, Ekonomi, Haberler

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Yorumlar (4)

EVO20 :

Sigaraya, alkole bu kadar zam yapıyorlar millet illegal şeyler kullanmaya başlıyor ondan sonra! Herkes kaçak içer oldu her şeyi şaka gibi iş yapıyorlar!

Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
Fakır:

az yapmışlar 50 tl olsun düz olsun, kaçak tütünler havalarda uçuşsun kimse sigara alamasın

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Mehmet Alper Hakan:

kendi kuyularını kazıyorlar başka birşey değil bu.

Cevap Yaz 14 94 Yayından Kaldır
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