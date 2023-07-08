Tır kuyruğu değil telefon kuyruğu

Dün akşam yaşanan 20 kilometrelik araç kuyruğu havadan görüntülendi

ARTVİN - Resmi Gazete'de yayınlanan vergi oranları artışında yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harcın 20 bin TL'ye çıkarılması kararı üzerine sınır kapılarında büyük yoğunluk yaşanırken, belki de Sarp Sınır Kapısı bu konuda en fazla yoğunluğun yaşandığı sınır kapısı oldu.

Sarp Sınır Kapısı'nı gün gece yarısı itibariyle 40 bin 960 yolcu kullanırken, 2 bin 410 adet araç giriş ve çıkış yaptı. Sınır kapısındaki yoğunluk bölgede trafiği de olumsuz etkilerken, Sarp Sınır Kapısı'ndan Hopa ilçesine 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araç kuyruğu havadan görüntülendi.

Sabahın erken saatlerinde Sarp Sınır Kapısı'nda başlayan yoğunluk gün boyu devam ederken, gece 24.00 itibariyle yurt dışı kayıt ücreti yeni tarifesiyle işlem görmeye başladı. Bu nedenle 14 bin lira fazla ödemek istemeyen vatandaşlar sınır kapısında saatlerle yarıştı.