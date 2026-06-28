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Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi'nde prototip üretim tamamlandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından yürütülen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi'nde prototip üretiminin tamamlandığını ve test süreçlerinin başladığını açıkladı. Bu yıl 100 vagon üretilmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından yürütülen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi'nde prototip üretiminin tamamlandığını ve test süreçlerinin başladığını bildirdi.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, TÜRASAŞ tarafından yürütülen Tır Dorsesi Taşıma Vagonu Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de ilke imza atarak lojistik taşımacılıkta yeni bir dönemin kapılarını aralayacaklarını belirten Uraloğlu, söz konusu projede prototip üretiminin başarıyla tamamlandığını ve test süreçlerine geçildiğini ifade etti.

Uraloğlu, lojistik sektörüne daha çevreci ve ekonomik çözüm sunmak adına üretilecek yeni nesil vagonlar ile güçlü bir alternatif sunacaklarının altını çizdi.

Bu yıl 100 vagon hedefi

Tır dorsesi taşıma vagonları sayesinde kara yolu lojistik sektörünün can damarı olan tır dorselerinin yerli ve milli imkanlarla üretilen yük vagonlarına yüklenerek demir yolu hattında da taşınabileceğine dikkati çeken Uraloğlu, "TÜRASAŞ'ta bu yıl içinde 100 adet üretmeyi planladığımız vagonlarımız ile milli demir yolu filomuzu daha da güçlendireceğiz. Test süreçlerinin ardından hizmete alacağımız bu vagonlar, kara yolu ve demir yolu taşımacılığını birbirini tamamlayan bir yapıya dönüştürerek daha verimli, daha ekonomik ve daha sürdürülebilir lojistik altyapısının oluşmasına katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, söz konusu vagonların kara yolu ile demir yolunu aynı taşıma zincirinde buluşturacağını belirterek, yüklerin, uzun mesafede demir yolunun, son kilometre dağıtımlarında ise kara yolundan avantajlarından faydalanabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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