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TİM İhracat Talep Endeksi ağustosta 100'e gerileyerek uzun dönem ortalamasına indi

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TİM İhracat Pazar Monitörü'nün ağustos sonuçlarına göre İhracat Talep Endeksi aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 0,1 azalışla 100 oldu. Pazar Dayanıklılık Endeksi ise aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 0,7 artışla 100 hesaplandı; talep endeksi böylece uzun dönem ortalamasına geriledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Pazar Monitörü'nün ağustos ayı sonuçlarına göre, İhracat Talep Endeksi 100, Pazar Dayanıklılık Endeksi ise 100 olarak gerçekleşti.

TİM'den yapılan açıklamada, ihraç edilen ürünlere olan talep koşullarını ihracat yapılan pazarlar üzerinden, temel makroekonomik göstergeler ve öncü makroekonomik göstergeleri kullanarak takip eden İhracat Talep Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,7 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 azalış ile 100 oldu.

Böylelikle endeks uzun dönem ortalamasına geriledi.

Ağustosta, iş güveni ve tüketici güvenindeki gerilemelere karşın, işsizlik, sanayi üretimi ve enflasyondaki kısmi iyileşmelerle talep endeksi uzun dönem ortalamasında seyretti.

Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergelerden yararlanarak oluşturulan ve ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,3 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artış göstererek 100 olarak hesaplandı.

Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi iyileşmeye karşın ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasına gerilemesi, ihraç pazarları genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi ancak endeks uzun dönem ortalamasında seyretmeye devam etti.

Kaynak: AA
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