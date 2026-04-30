TİKAV'dan 'Kuşaktan Kuşağa Konuşuyoruz' projesi

TÜRKİYE İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), 2026 yılı boyunca 'Kuşaktan Kuşağa Konuşuyoruz' projesi ile Türkiye genelinde kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara yönelik iletişim eğitimleri gerçekleştiriyor. TİKAV, yıllardır gerçekleştirdiği ulusal projelerle bugüne kadar kırsalda yaşayan 12 binden fazla kadın ve ailelerine ulaştığı bildirildi.

TİKAV tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), Akfen Yenilenebilir Enerji'nin santral yatırımlarının bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan kadınları ve ailelerini desteklemeye yönelik projelerini sürdürüyor. 'Kuşaktan Kuşağa Konuşuyoruz' projesi kapsamında iletişimin yalnızca bireyler arası değil, toplumsal yapıyı da doğrudan etkileyen temel bir unsur olduğu gerçeğinden yola çıkıyor. Proje, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kadınların iletişim becerilerini güçlendirerek, kuşaklar arası çatışmaların azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

"Akfen Holding'in kurucusu olduğu ve sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun farklı kesimlerine destek olmayı amaçlayan TİKAV, Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin finansörlüğünde yürütülen proje ile RES, GES ve HES yatırımlarının bulunduğu bölgelerde yaşayan kadınları ve onların ailelerini desteklemeyi önceliklendiriyor. Proje kapsamında katılımcılara; sözlü ve sözsüz iletişim, aile içi iletişim, kuşaklar arası anlayış geliştirme ve iletişim çatışmalarının yönetimi gibi konularda eğitimler veriliyor.

"Akfen Yenilenebilir Enerji'nin faaliyet gösterdiği bölgelerde yürütülen 'Kuşaktan Kuşağa Konuşuyoruz' projesi kapsamında bugüne kadar Akfen Yenilenebilir Enerji'nin hidroelektrik santralinin bulunduğu Mersin'in Anamur ilçesindeki Otluca'da, rüzgar ve hibrit güneş enerjisi santrallerinin yer aldığı Osmaniye'nin Bahçe ilçesindeki Demirciler ve Sarıtepe bölgelerinde, hidroelektrik santral yatırımı bulunan Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Sırma'da ve rüzgar ile hibrit güneş enerjisi santrallerinin bulunduğu Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Denizli sahasında eğitimler gerçekleştirildiği belirtildi.

"Gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara; kuşaklar arası iletişimde yaşanan farklılıkların nedenleri, önyargıların iletişim üzerindeki etkileri ve sağlıklı iletişim yöntemleri aktarılırken, aile içi çatışmaların doğru yönetildiğinde ilişkileri güçlendirebileceği vurgulandı.

"Proje aynı zamanda katılımcıların yaşadıkları iletişim problemlerini tanımlayabilmelerine ve bu sorunlara çözüm geliştirebilmelerine katkı sunmayı amaçlarken, elde edilen bireysel kazanımların uzun vadede toplumsal faydaya dönüşmesi bekleniyor."

TİKAV BUGÜNE KADAR ULUSAL PROJELERİYLE 12 BİNDEN FAZLA KADINA ULAŞTI

TİKAV ile Akfen Yenilenebilir Enerji birlikteliğinde 2017 yılında 'Evde Okullu Olduk' projesiyle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimi konusunda 15 bölgede 800 kadına ulaşıldığı belirtildi. Sağlık temasıyla yürütülen 'Önce Sağlık' projesi kapsamında 17 bölgede bin 500 kadına eğitim verildi. 'Hijyen Sağlıktır' projesi ile 26 farklı noktada 2 bin kadına ulaşılırken, 'Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde' projesi kapsamında 2 bin 500 kadına çevresel ve ekonomik farkındalık eğitimleri sağlandığı aktarıldı. 'Dijitaldeki Ayak İzimiz' projesinin de uygulanmasıyla birlikte TİKAV, ulusal projeleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 9 bin 300 kadına yüz yüze eğitim verdiğini bildirdi. 2025 yılında gerçekleşen 'Önlem Al, Güvende Kal' projesi ile TİKAV'ın gerçekleştirdiği ulusal projelerle birlikte bugüne kadar 12 binden fazla kadın ve ailelerine ulaştığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı