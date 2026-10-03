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TİGEM, Sultansuyu'nun 225 bin 360 kilogram yağlık ayçiçeğini açık artırmayla satacak

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Sultansuyu Tarım İşletmeleri Müdürlüğü'nün 2026 yılı istihsali 225 bin 360 kilogram yağlık ayçiçeğini bir parti halinde açık artırma usulüyle satacağını duyurdu. Muhammen bedelin kilogram başına 33 lira olduğu ihale 20 Ekim'de yapılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 225 bin 360 kilogram yağlık ayçiçeği satışı yapacak.

TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sultansuyu Tarım İşletmeleri Müdürlüğü, 2026 yılı istihsali 225 bin 360 kilogram yağlık ayçiçeğini bir parti halinde açık artırma usulüyle satacak.

Muhammen bedelin kilogram başına 33 lira olduğu ihale, 20 Ekim'de yapılacak.???????

Kaynak: AA
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