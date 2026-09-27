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TİGEM Polatlı, 600 reforme erkek kuzuyu 4 partide açık artırmayla satacak

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TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 540'ı merinos ırkı olmak üzere 600 reforme erkek kuzunun 4 parti halinde açık artırma usulüyle satışını yapacak. İhale, 2 Ekim Cuma günü saat 14.00'te Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda gerçekleştirilecek; şartname ücretsiz görülebilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 600 reforme erkek kuzunun 4 parti halinde açık artırma usulüyle satışını yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, yetiştirdiği erkek kuzuları canlı ağılıkları üzerinden satacak.

Bu kapsamda, 540'ı merinos ırkı olmak üzere 600 reforme erkek kuzunun satışı, 4 parti halinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 2 Ekim Cuma günü saat 14.00'te işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhaleye ait şartname, ücretsiz olarak TİGEM Ticaret Daire Başkanlığı'nda, "https://www.tigem.gov.tr" adresinde veya işletmede görülebilecek.

Kaynak: AA
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