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TİGEM Polatlı, 4 bin 427 ton mahsul buğdayı 22 Ekim'de açık artırmayla satacak

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TİGEM Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2026 yılı için toplam 4 bin 427 ton mahsul buğdayı 21 parti halinde açık artırmayla satacak. İhale 22 Ekim'de saat 10.30'da Polatlı Ticaret Borsası'nda yapılacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 4 bin 427 ton mahsul buğdayın satışını yapacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre işletme, 2026 yılı için 1000 ton "Bezostaja-1", 1427 ton "Selamibey" ve 2 bin ton "Tosun-bey" olmak üzere toplam 4 bin 427 ton mahsul buğdayı 21 parti halinde satacak.

İhale, açık artırma usulüyle 22 Ekim'de saat 10.30'da Polatlı Ticaret Borsası'nda yapılacak.

420 dekar kurudaki arazi kiralanacak

Öte yandan, TİGEM Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait 420 dekar kurudaki arazi, bir yıllığına, kanola, patates, şeker pancarı, kavun-karpuz, ayçiçeği, mısır, çeltik, ryegrass ve sebze mahsulü bitkilerinin üretimi yapılmak üzere iki parti halinde ve sezonluk kiraya verilecek.

İhale, açık artırma usulüyle, 19 Ekim'de, saat 14.00'te işletmede gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
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