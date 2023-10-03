TİGEM'in 15 Safkan Arap Tayı Rekor Fiyatla Satıldı

TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) satışa çıkardığı 15 safkan Arap tayı, toplam 22 milyon liraya satıldı. TİGEM'in İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlediği açık artırmada, en yüksek ücret 3 milyon lira rekor fiyatla 'Karanimo' isimli safkan Arap tayına ödendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen 2021 doğumlu tamamı erkek safkan Arap yarış tayları, satışa çıkarıldı. Toplam 15 tayın satıldığı açık artırmalarda TİGEM, 22 milyon lira gelir elde etti. Taylar, 300 bin ile 3 milyon lira arasında değişen fiyatlardan alıcı buldu. Yapılan açık artırmada 'Karanimo' isimli tay, 3 milyon liraya Şahin Yıldırım'a satıldı. TİGEM Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Gezginç bu satışın rekor olduğunu belirtti.

15 ATIMIZ TOPLAMDA 22 MİLYON LİRA GİBİ BİR BEDELLE ALICI BULMUŞ OLDU

TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bu yılki 6. satışındayız. 6. satış ama bu bizim elit taylarımız anlamında 2. satışımız. Elit taylarının satışını gerçekleştirdik. Halkımızın ve at severlerin teveccühünden son derece memnunuz. Bugün burada satışa sunduğumuz 15 elit tayın tamamını satmış bulunuyoruz. En düşüğü 300 bin liradan en yükseği de 3 milyon gibi bugüne kadar tarihi bir rekorun ortaya çıktığı bir satış oldu bu bizim için. İnşallah Türk atçılığına ve yarış camiasına hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. 15 atımız, ortalama 1 milyon 460 bin liradan toplamda 22 milyon lira gibi bir bedelle alıcı bulmuş oldu dedi.