TİGEM, 74 Bin Ton İnek Sütünü İhaleyle Satışa Sunuyor

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılında üretilecek 74 bin 665 ton inek sütünün satışını açık artırma ile gerçekleştirilecek. İhale 3 Aralık'ta yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 12 tarım işletmesinde gelecek yıl üretilmesi planlanan tahmini 74 bin 665 ton inek sütünün ihaleyle satışını yapacak.

TİGEM'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Genel Müdürlüğün 12 tarım işletmesinde 2026'da üretilecek tahmini 74 bin 665 ton inek sütünün partiler halinde satışı yapılacak.

Söz konusu tarım işletmeleri, Altınova, Anadolu, Ceylanpınar, Çukurova, Dalaman, Gökhöyük, Gözlü, Karacabey, Koçaş, Polatlı, Sultansuyu ve Türkgeldi olarak belirlendi.

İhale, 3 Aralık tarihinde saat 14.30'da TİGEM İhale Salonu'nda "açık artırma" usulüyle yapılacak.

İhalede toplam muhammen bedel 1 milyar 422 milyon 190 bin 473 lira, geçici teminat bedeli ise 42 milyon 665 bin 714 lira olarak tespit edildi.

İhale şartnamesi, TİGEM, ilgili işletme müdürlükleri ve "www.tigem.gov.tr"de görülebilecek.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
