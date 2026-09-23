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TİGEM, 50 damızlık inek ve 50 damızlık gebe düveyi 48 partide ihaleyle satacak

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TİGEM Gökhöyük Tarım İşletmesi, Jersey ırkı 50 damızlık inek ve 50 damızlık gebe düveyi 28 Eylül-2 Ekim'de 48 parti halinde ihaleyle satacak. Gebe düve için muhammen bedel 230 bin lira, inek için 220 bin lira; e-Damızlık'ta hesabı aktifleştirilmeyenler teklif veremeyecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Jersey ırkı 50 damızlık inek ile 50 damızlık gebe düvenin satışı için ihale düzenleyecek.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, elektronik ortamda gerçekleştirilecek ihale, 28 Eylül-2 Ekim tarihlerinde, 48 parti halinde yapılacak.

Damızlık gebe düve ihalesinde muhammen bedel 230 bin lira, damızlık inek ihalesinde 220 bin lira olarak belirlendi.

Kullanıcı hesabı e-Damızlık satış platformu yetkililerince aktifleştirilmeden teklif verme işlemi gerçekleştirilemeyecek.

Söz konusu satış platformu üzerinden, https://e-damizliksatis.tigem.gov.tr adresinden teklif verilebilecek.

Kaynak: AA
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