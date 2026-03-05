Haberler

TİGEM 20 ton mahsul ceviz satacak

Güncelleme:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 2025 yılı istihsaline ilişkin 20 ton kuru kabuklu ceviz için düzenleyeceği ihaleyi 24 Mart'ta gerçekleştirecek. İhaleye dair detaylar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2025 yılı istihsali tahmini olan 20 ton mahsul cevizi (kuru kabuklu) ihale ile açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

TİGEM'in ihaleye ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 2025 yılı istihsali tahmini 20 ton mahsul ceviz, açık artırma usulüyle ihale edilecek.

İhale, 24 Mart saat 14.30'da işletme idare binasında yapılacak. İhalede muhammen bedel kilogram başına 178 lira, toplam muhammen tutarı 3 milyon 560 bin lira, geçici teminat bedeli de 178 bin lira olarak belirlendi.

İhaleye ilişkin şartname, "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebilecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
