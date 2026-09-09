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TİGEM 17 safkan Arap koşu tayı satacak

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 17 safkan Arap koşu tayının satışını yapacak.

İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 10 dişi ve 7 erkek safkan Arap koşu tayının satışı, elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek. 21 Eylül'de başlayıp 25 Eylül'de sona erecek ihale, "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" internet adresinden yapılacak.

Müşteriler, tayların özelliklerine TİGEM'in internet sayfasından veya sisteme kaydolarak elektronik satış platformundan ulaşabilecek. Taylar, ihale tarihinden bir hafta önce başlamak üzere ihale gününe kadar işletmede görülebilecek.

e-Tay Satış Platformu üzerinden ihaleye katılmak isteyen müşterilerin, sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen sürede eksiksiz olarak tamamlaması, TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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