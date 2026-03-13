Haberler

TİGEM, 120 reforme küçükbaş hayvan satacak


Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından yetiştirilen 120 reforme küçükbaş hayvanın açık artırma usulü ile satışı için ihale açtı. İhale, 24 Mart Salı günü gerçekleştirilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 120 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Polatlı Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen 120 reforme küçükbaş, tek parti halinde açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 24 Mart Salı günü işletmenin Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhale şartnamesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde, işletmede ve "www.tigem.gov.tr" adresinde görülebilecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
