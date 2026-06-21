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TİGEM 1000 reforme küçükbaş hayvan satacak

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Karacabey işletmesinde yetiştirilen 1000 reforme küçükbaş hayvanı canlı ağırlık üzerinden partiler halinde satmak için 3 Temmuz'da açık artırma ihalesi düzenleyecek. Muhammen bedel 13,5 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 1000 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi 600 merinos, 200 kıvırcık, 100 Tahirova ve 100 kıvırcık-Tahirova ırkları olmak üzere 1000 reforme küçükbaş hayvan, canlı ağırlıkları üzerinden partiler halinde satılacak.

İhale, açık artırma usulüyle 3 Temmuz günü saat 11.00'de işletmenin idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhalede muhammen bedel 13 milyon 500 bin lira, geçici teminat da 675 bin lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
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