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Ticari Araçlar İçin Taşıt Tanıma Sistemi Süresi Uzatılmalı

Ticari Araçlar İçin Taşıt Tanıma Sistemi Süresi Uzatılmalı
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Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ticari araçlar için Taşıt Tanıma Sistemi zorunluluğunun uygulanmasının 25 gün içinde mümkün olmadığını belirterek, sürenin uzatılmasını talep etti.

Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında ticari araçlara getirdiği Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) zorunluluğunun 25 gün içinde uygulanmasının mümkün olmadığını belirterek sürenin uzatılmasını istedi.

Getirilen yeni uygulamaya göre; 01 Ocak 2025'ten itibaren taşıt tanıma sistemi olmayan ticari araçların akaryakıt istasyonlarından yakıt alamayacağını bunun da ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getireceğini kaydeden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Semih Özmeriç, "Yeni yıla yaklaşık 3 hafta kaldı. BU süre zarfında milyonlarca araca taşıt tanıma sistemi kurulması çok zor. Araçlara taşıt tanıma sistemi kurulsa bile akaryakıt istasyonlarının bu sisteme bu süre zarfında entegre olması da mümkün görünmüyor. Bu nedenle tanınan sürenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yapılan açıklamada Ticari araç sahiplerinin utts.gov.tr adresinden TTS'yi satın alabileceğini ve ilk etapta 15 milyon, devamında ise toplamda 20 milyon aracın sisteme dahil edilmesinin planlandığını kaydeden Özmeriç, "TTS 'siz araçlar, 2025 itibarıyla akaryakıt istasyonlarından yakıt alamayacak. Her araç için 2 bin 172 TL montaj ücreti uygulanacak. Bunun yanında 01 Temmuz 2025'ten itibaren de trafiğe çıkacak tüm sıfır araçlarda TTS zorunlu olacak. Milyonlarca araç ve sürücüsünü ilgilendiren bu uygulama 31 Aralık tarihine yetişmeyeceğinden dolayı hem şoför esnafı için hem de vatandaş için ciddi sıkıntıya neden olacaktır" diyerek uygulamanın tarafların görüşleri alınarak yeniden düzenlemesini beklediklerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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