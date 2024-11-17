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Ticari Araçlar için Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor

Ticari Araçlar için Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor
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1 Aralık'ta başlayacak kış lastiği uygulaması öncesinde İznik'teki lastik firmalarında yoğunluk arttı. Binek araçlarda lastik değiştirme fiyatları 600 lira iken, ticari araçlarda 800 ile 1000 lira arasında değişiyor. Kış lastiği fiyatları ise bin 500 liradan başlayarak kalitesine göre 11 bin liraya kadar yükselebiliyor.

Ticari araçlar için 81 ilde kış lastiği takma zorunluluğunun başlayacağı tarih olan 1 Aralık'ın yaklaşması ile İznik'te bulunan lastik firmalarında da değişim yoğunluğu başladı. Oto lastik firması sahibi Cemal Demircan, otomobiller için en düşük kış lastiği fiyatının bin 500 liradan başladığını söyledi.

Kış şartlarında araçların yolda kalmamaları, trafikte sorun yaşamamaları ve vatandaşın can güvenliği açısından kış lastikleri büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2025'e kadar devam edecek. Kış lastikleri sadece karda ve buzda değil, 7 derecenin altındaki ıslak veya kuru hava şartlarında da kullanımı güvenli kılıyor. Özellikle yağmurlu havalarda kış lastikleri, standart lastiklere göre büyük avantaj sunuyor. Lastikçiler kış lastiği mesaisine başladı Tarihin yaklaşmasıyla Bursa'daki lastikçilerde yoğunluk başlarken, lastik değiştirme fiyatları da binek araçlarda ortalama 600 lira olurken, ticari araçların lastik değiştirme fiyatında değişiklik olabiliyor. Ancak havaların daha da soğuması ve kar yağışlarının başlaması ile birlikte kış lastiğine talebin artacağı beklentisi var.

Kış lastiği fiyatları bin 500 liradan başlıyor

Binek araçlarda lastik değiştirme fiyatı 600 liradan başlarken, bu fiyat ticari araçlarda ise 800 ile 1000 TL arasında olup değişiklik gösterebiliyor. Yeni lastik almak isteyenler için de lastik fiyatları binek araçlar için kalitesine göre değişiklik göstererek bin 500 liradan başlayıp lastiğin kalitesine ve jant büyüklüğüne göre 11 bin liraya kadar çıkıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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