Ticaret Satış Hacmi Eylülde Yüzde 10,3 Arttı

Güncelleme:
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında ticaret satış hacminin yıllık bazda %10,3, perakende satış hacminin ise %14,3 arttığını açıkladı. Eylülde bir önceki aya göre ticaret satış hacmi %4,7 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 artış gösterdi. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,4 azalırken perakende ticaret satış hacmi yüzde 2,2, toptan ticaret satış hacmi yüzde 7 arttı.

Ticaret satış hacmi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 8,3, toptan ticaret satış hacmi yüzde 8,9 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 14,3 yükseldi.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
