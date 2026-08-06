Haberler

Borsalarda fındık işlemi 375 bin tonu geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret borsalarında 11 ayda 375 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Ticaret borsalarında 11 ayda 375 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Haziran döneminde borsalarda 375 bin 147 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem 76 bin 780 tonla Giresun'da gerçekleştirildi. Bu kenti 72 bin 834 tonla Sakarya, 54 bin 374 tonla Ordu takip etti.

Kaynak: AA
Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı

Sevgilisiyle skandal mesajları çıkmıştı! CHP'li başkan tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti: Lav ve kül bulutu gökyüzünü kapladı

Görüntüler korkuttu: Avrupa'nın en aktif volkanı yeniden hareketlendi
Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

Yönettiği değil komşu şehirde yaşıyor! Savunması çok konuşulur
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor

İran'dan Mekke Anlaşması'na skandal ifadeler: Kağıt üzerinde bir anlaşma güvenlik sağlamaz

Komşudan skandal Mekke Anlaşması sözleri: 3 ülkeye de gözdağı verdi