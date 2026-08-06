Borsalarda fındık işlemi 375 bin tonu geçti

Ticaret borsalarında 11 ayda 375 bin tonu aşkın fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Giresun Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2025 Ağustos-2026 Haziran döneminde borsalarda 375 bin 147 ton yeni sezon ürünü fındık satıldı.

En fazla işlem 76 bin 780 tonla Giresun'da gerçekleştirildi. Bu kenti 72 bin 834 tonla Sakarya, 54 bin 374 tonla Ordu takip etti.

Kaynak: AA