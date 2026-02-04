Haberler

Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor

Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesi fiyat denetimleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde temel tüketim ürünlerinde fahiş fiyat artışlarını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürdüğünü açıkladı. Ankara'da bir markette yapılan denetimle, fiyat artışları ve stokçuluk gibi haksız uygulamaların önüne geçileceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan ramazan ayı öncesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla yaptığı denetimlere devam ediyor.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Bakanlığının talimatları doğrultusunda, temel tüketim ürünlerine yönelik piyasa dengesini bozucu ve haksız fiyat oluşumlarını engellemek adına Etimesgut ilçesindeki bir marketi denetledi.

Denetimde, fiyatlarda fahiş düzeyde artışın olup olmadığı kontrol edildi.

"Yaptırımlar ivedilikle uygulanacak"

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, başta temel gıda ürünleri olmak üzere piyasada oluşabilecek fahiş fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketi gibi konularda tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için denetimlerin tüm illerde yoğun bir şekilde devam ettiği bildirildi.

Denetimlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, tarım ve ticaret il müdürlükleri aracılığıyla yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı öncesinde ve süresince vatandaşlarımızın refah ve huzuru için, başta temel tüketim ürünleri olmak üzere, denetimlerimiz hassasiyetle devam edecektir. Çalışmalarımız neticesinde, vatandaşlarımızın menfaatlerine ve ticari hayatta ticari etiğe aykırı hareketlerin tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı olarak yaptırımlar ivedilikle uygulanacak olup gerekli görüldüğü takdirde yeni uygulamaların da hayata geçirilmesi noktasında hiçbir şekilde taviz verilmeyecektir."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın

Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay