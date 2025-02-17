Ticaret Bakanlığı, Ramazan öncesi ceza yağdırdı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ramazan öncesi gıda sektöründe denetimlerin devam ettiği belirtildi. Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında 2025 yılı Ocak ayında 139,2 milyon TL idari para cezası, haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandığı aktarıldı. Açıklamada, 2025 yılı Ocak ayında gerçekleştirilen denetimler şu şekilde sıralandı:

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Ocak ayında Ticaret Bakanlığımız taşra teşkilatınca tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen fiyat etiketleri denetimlerinde; toplam 22,818 firma denetlenmiş ve aykırılık tespit edilen 7,367 firma hakkında 55,6 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

2025 Yılı Ocak Ayında 13,123 Marketlerde Yapılan Fiyat Etiketi Denetimleri Kapsamında, 32,5 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı.

2025 yılı Ocak ayında yapılan fiyat etiketi kapsamında 13,123 markette fiyat etiketi denetimi yapılmış olup, aykırılık tespit edilen marketlere 32,5 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

2025 Yılı Ocak Ayında 6,454 Lokanta, Restoran, Kafe, Pastane Gibi İşyerleri Denetlendi, 9,8 Milyon TL Ceza Uygulandı.

Aynı dönemde 6,454 restoran, lokanta, kafe pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerlerinde yer alan tarife ve fiyat listeleri denetlenmiş olup, 9,7 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

2025 Yılı Ocak Ayında Tüketicilerin Taraf Olduğu Sözleşmelere Aykırı Davranılan 25 Ayrı Dosyada, 52,7 Milyon TL İdari Para Cezası Uygulandı.

2025 Yılı Ocak Ayında Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Karşısında 2,034 Firma Denetlendi, 188 Firmaya 29,3 Milyon TL Ceza Kesildi.

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ekipleri, 2025 yılı başından bu yana, otomotiv, emlak, kuyumculuk sektörlerinde, fahiş fiyat ve diğer hususlara ilişkin olarak toplam 14,583 firma denetledi. Aykırılıklar için, 17,8 milyon TL direkt ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca da 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.