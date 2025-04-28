Ticaret Bakanlığı'nın Denetimlerinde Ek Tahakkuk ve Ceza 2,9 Milyar TL'ye Ulaştı

TİCARET Bakanlığı, sonradan ve ikincil kontrol denetimleri neticesinde 2025 yılı ilk 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 artışla 2,9 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı tarafından firmaların önceki işlemlerinin sonradan kontrolü ile eşyanın tesliminden sonra gümrük beyannamelerinin ikincil kontrolü 2025 yılında da hız kesmeden devam etmiştir. Bakanlığımız tarafından geliştirilen, ileri analitik teknolojilerin kullanıldığı Sonradan Kontrol Puanlama Sistemi (SKPS) sayesinde dış ticaret yapan firmalarımızın son 3 yıllık gümrük işlemleri mercek altına alınmakta, sistem tarafından onlarca risk kriteri ile yapılan analizler sonucunda sonradan kontrol denetimine tabi tutulacak firmalar otomatik olarak skorlanmakta ve söz konusu firmalar bakanlığımızca denetime tabi tutulmaktadır. Diğer yandan; 18 bölge müdürlüğümüzde yer alan kontrol şubelerimiz vasıtasıyla da son 3 yılda tescil edilen gümrük beyannameleri ikinci kez kontrol edilmek üzere yapay zeka destekli sistemler tarafından sürekli olarak taranmakta ve şüpheli bulunan beyanlar ikincil kontrol incelemesine tabi tutulmaktadır" denildi.

Bu kapsamda; riskli firmalar ile şüpheli işlemlerin tespit edildiği ve haksız kazanç elde eden firmalara gerekli yaptırımların uygulandığı belirtilerek, "Sonradan ve ikincil kontrol denetimleri neticesinde 2025 yılı ilk 3 aylık dönemde; sonradan kontrol kapsamında yaklaşık 600 milyon TL, ikincil kontrol kapsamında ise 2 bin 578 firma tarafından tescil edilen toplam 3 bin 826 beyanname için yaklaşık 2,3 milyar TL olmak üzere, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 218 artışla toplam 2,9 milyar TL tutarında ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiştir. Söz konusu inceleme ve denetim faaliyetleri kapsamında, usulsüz işlem tesisi ile haksız kazanç sağlayan firmalar tespit edilerek devletimizin gelir kaybının önüne geçilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.