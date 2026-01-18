Haberler

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi. Ayrıca, falcı ve medyum reklamı yapan 26 internet sitesine de erişim engeli uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu'nun 13 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen 365 sayılı toplantısında, yasa dışı bahis ve kumar reklamları toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturmaya devam etmiştir. Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde; yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin işletilebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Falcı, medyum ve astrolog ve benzerlerine ait reklam faaliyetinde bulunan 26 internet sitesine erişim engeli

Ayrıca, falcı, medyum ve astrolog benzeri reklam faaliyetinde bulunan hesaplara ilişkin de bilgi verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Reklam Kurulu'nun 365 sayılı toplantısının gündeminde yer alan diğer bir önemli konu başlığı ise; falcı, medyum ve astrologlar tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam ve tanıtım faaliyetleri olmuştur. Bu kapsamda, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklam faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 26 internet sitesine yönelik olarak erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi

Öcalan'dan Türkiye'nin yanı başındaki gerilime ilişkin çarpıcı mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak

Altında bugüne dek duyulmamış tahmin! Yaz aylarında bu rakama ulaşacak
Baba ve oğlu çaya düşen otomobilde hayatını kaybetti

Çaya düşen otomobilde acı haberler art arda geldi
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Galatasaraylı taraftarlar Mauro Icardi'ye ateş püskürdü

Çanlar çalıyor! Maç biter bitmez hayatının şokunu yaşadı
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak

Liste genişledi: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl erken emekli olacak