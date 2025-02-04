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Ticaret Bakanlığı'ndan Tüketici Şikayet Platformu ve Finansal Okuryazarlık Çalışmaları

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Ticaret Bakanlığı, tüketicinin korunması ve finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla yeni bir Tüketici Şikayet Platformu kuracağını duyurdu. Ayrıca, çocuklar ve gençler için finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, Tüketici Şikayet Platformu oluşturacaklarını bildirdi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Dilber, komisyonda yaptığı sunumda, finansal okuryazarlığın artırılmasının 12. Kalkınma Planı'nda da yer aldığını belirtti.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a dayanılarak bazı yönetmeliklerin çıkarıldığını anlatan Dilber, tüketici ya da konut kredilerinde, finansal sözleşmelerde bazı kuralların yer aldığını aktardı.

Avni Dilber, vatandaşların haklarını korumak için düzenlemeler yapıldığını vurguladı.

Tüketicinin bilinçlendirilmesinin temel konu olduğunu dile getiren Dilber, vatandaşın doğru bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dilber, tarafları bilgilendirmeye çalıştıklarını, bankalarla ilgili şikayetlerin 10 yıl öncesine göre düştüğünü söyledi.

"Tüketici hakları konusunda Avrupa'dan ileri düzeydeyiz"

Sözleşmeler öncesinde, esnasında ve sonrasında vatandaşları korumaya çalıştıklarını vurgulayan Dilber, "Tüketici hakları konusunda uygulama ve düzenleme olarak Avrupa'dan ileri düzeydeyiz. Tüketici Şikayet Platformu oluşturuyoruz, vatandaşla taciri Bakanlık üzerinden buluşturduğumuz bir platform, karşılıklı sorunlarını çözmüş olacaklar, çözemezlerse bize yansıyacak." diye konuştu.

Avni Dilber, finansal okuryazarlıkla ilgili ciddi çalışmalar ve çalıştaylar yaptıklarını ifade etti.

"Finansal okuryazarlık konusunda merkezi bir birim olması lazım"

KOSGEB İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Yetkinlik Geliştirme Müdürü Gültekin Deniz, finansal okuryazarlık konusunda kurum çalışanlarına yönelik çalışmalar yaptıklarını anlattı.

İşletmelere yönelik bilgilendirmeler yapıldığını da söyleyen Deniz, KOSGEB tarafından sunulan "İşletme Değerlendirme Raporu" ile işletmelerin finansal durumlarına ulaşabildiğini belirtti.

Sunumların ardından açıklamalarda bulunan TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Karamık, tüketici ile bağın güncel tutulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Çocukların, gençlerin finansal okuryazarlık konusunda eğitilmesi gerektiğine işaret eden Karamık, "Finansal okuryazarlık konusunda merkezi bir birim olması lazım. Tüm kamu kurumları, finansal okuryazarlığı sahiplenerek çalışmalı. Girişimci olarak, tüketici olarak finansal okuryazar olmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Ekonomi
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