Ticaret Bakanlığı'ndan Mesafeli Sözleşmelere Düzenleme

TİCARET Bakanlığı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle iade edilen ürünün kargo ücretinin tüketiciye yüklenmesinin önüne geçildiğini açıkladı.

Resmi Gazete'de, 'Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'ndan yönetmelik değişikliğine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Tüketicilerimizin mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerinin satıcı/sağlayıcı tarafından karşılanması şeklindeki uygulamanın korunması yönünde yeniden mevzuat değişikliği yapılmış ve böylece 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu'nun temel amaçlarından biri olan tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunması sağlanmıştır. Tüketicilerimizin sıklıkla kullandıkları elektronik ürünler olan; cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar ürünlerinin mesafeli olarak alışverişe konu edilmesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişiklik de yeniden gözden geçirilmiş ve bu ürünler cayma hakkının istisnaları kapsamından çıkartılmıştır. Böylelikle bu ürünler için de cayma hakkını kullanabilme imkanı korunmuş olup, tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir" denildi.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMUNDA DÜZENLEME

Mesafeli satış sözleşmesi öncesindeki ön bilgilendirme formunda da değişiklik yapıldığı belirtilerek, şu ifadeler yer verildi: "1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, tüketicilerimizin satıcı ve sağlayıcılar tarafından doğru bilgilendirilmesi amacıyla mesafeli sözleşme kurulmadan önce ve ön bilgilendirme formu aracılığıyla tüketici uyuşmazlıklarına yönelik olarak parasal limitler dahilinde tüketici mahkemelerinin görev ve yetki alanına giren uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvurulması şartına ilişkin bilgiye de yer verilmesi zorunluluğu düzenleme altına alınmıştır. Bu doğrultuda, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik mevzuat çalışmalarına azami ölçüde özen gösterilmesine bakanlığımızca devam edilecektir"