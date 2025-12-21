Haberler

Ticaret Bakanlığı: "Efsane kasım indirim dönemine yönelik şikayetler sonucu 12 milyon 905 bin 818 lira ceza uygulandı"

Ticaret Bakanlığı, kasım indirim dönemine ilişkin yapılan şikayetler üzerine toplam 12.9 milyon lira ceza uygulandığını açıkladı. 93 dosya mevzuata aykırı bulunurken, tüketicilerin korunması için denetimlerin sürdüğü belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, efsane kasım indirim dönemine yönelik şikayetlerin ele alındığı Reklam Kurulu toplantısında 12 milyon 905 bin 818 lira ceza uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, yanıltıcı ve mevzuata aykırı uygulamalara karşı toplanan 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında, indirim dönemlerine ilişkin olarak Bakanlığa ulaşan tüketici şikayetleri değerlendirilerek; toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlanmış, bu dosyalardan 93'ü mevzuata aykırı bulunmuş, mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında ise toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulandığını aktardı. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla; 57 dosya için durdurma, 16 dosya için ise erişim engeli kararı alındığı duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı; tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade ederek vatandaşların emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyeceğini; aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edileceğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
