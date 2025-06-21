Ticaret Bakanlığı'ndan İki Şirkete Dış Ticaret Sermaye Statüsü

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Ticaret Bakanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ile KCR Dış Ticaret AŞ'ye 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü verdi. Bu kararla birlikte, dış ticaret sermaye şirketi statüsü bulunan şirket sayısı 99'a ulaştı.

Ticaret Bakanlığı, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ ile KCR Dış Ticaret AŞ'ye "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla 2 şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü tanındı. Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü bulunan şirket sayısı 99'a çıktı.

Buna göre, listeye eklenen şirketler KCR Dış Ticaret AŞ ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ oldu.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Ekonomi
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