Ticaret Bakanlığı'ndan Bayram Öncesi Market Denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi marketlerde denetim

KONYA - Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Konya'da düzenli olarak marketlerde fahiş fiyat denetimleri yapan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Bu çerçevede Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince bir zincir markette denetimler yapıldı. Gerçekleşen denetimlerde ekipler, temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Yapılan denetimde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığı, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgiler tek tek incelendi.

"Tüketiciyi ilgilendiren konularda vatandaşımızın yanındayız"

Denetimler hakkında bilgi veren Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, "Her gün sahada ekiplerimizle denetimlerimize devam ediyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı yaklaşmakta olup tüketicilerimiz adına sahada denetimlerimizi daha da sıklaştırmış durumdayız. Bu noktada market denetimleri, piyasa gözetim denetimleri, etiket denetimlerimiz, haksız fiyat denetimlerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızı HFA sistemi üzerinden, CİMER sistemi üzerinden, Ticaret İl Müdürlüğümüzü arayarak veya Bakanlığımızın ALO 175 tüketici hattımızı arayarak sorun yaşarlarsa bu kanallarda müracaat ederlerse biz anında müdahale ediyoruz, ekiplerimizi gönderiyoruz. Bu noktada duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü tüketiciyi ilgilendiren konularda elimizden geldiğince vatandaşımızın yanındayız" dedi.