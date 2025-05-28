Ticaret Bakanlığı'ndan Bayram Öncesi Market Denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan Bayram Öncesi Market Denetimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Ticaret İl Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde temel gıda ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, tüketicilerin korunması amacıyla denetimlerini sıklaştırdı.

Ticaret Bakanlığı'ndan bayram öncesi marketlerde denetim

KONYA - Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kent genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Konya'da düzenli olarak marketlerde fahiş fiyat denetimleri yapan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kent genelinde denetimler gerçekleştirdi. Bu çerçevede Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince bir zincir markette denetimler yapıldı. Gerçekleşen denetimlerde ekipler, temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceledi. Yapılan denetimde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığı, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgiler tek tek incelendi.

"Tüketiciyi ilgilendiren konularda vatandaşımızın yanındayız"

Denetimler hakkında bilgi veren Konya Ticaret İl Müdürü Mustafa Çağlayan, "Her gün sahada ekiplerimizle denetimlerimize devam ediyoruz. Önümüzde Kurban Bayramı yaklaşmakta olup tüketicilerimiz adına sahada denetimlerimizi daha da sıklaştırmış durumdayız. Bu noktada market denetimleri, piyasa gözetim denetimleri, etiket denetimlerimiz, haksız fiyat denetimlerimiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızı HFA sistemi üzerinden, CİMER sistemi üzerinden, Ticaret İl Müdürlüğümüzü arayarak veya Bakanlığımızın ALO 175 tüketici hattımızı arayarak sorun yaşarlarsa bu kanallarda müracaat ederlerse biz anında müdahale ediyoruz, ekiplerimizi gönderiyoruz. Bu noktada duyarlı olmaya davet ediyorum. Biz elimizden geldiğince vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Her türlü tüketiciyi ilgilendiren konularda elimizden geldiğince vatandaşımızın yanındayız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - Ekonomi
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü

İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım

Trump, Putin'i açık açık tehdit etti: Eğer oyun oynuyorsan...
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk

Putin'den Zelenski'ye yeni teklif! Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası

Mide bulandıran yasak aşk skandalının aktörlerine ilk ceza
Yeniden Refah Partisi'nden 'Yeni Anayasa' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz

Yeni Anayasa çalışmasına tek şartla destek verecek
Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı

Yarıda kalan Elazığspor-Vanspor maçı için hükmen mağlubiyet kararı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İtirafçı olan ortağından İmamoğlu'nu zora sokacak ifade
Herkes ekran başına! Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda

Bütün dünyanın merakla beklediği final maçı şifresiz kanalda
Rusya, Ukrayna'ya ait 296 İHA'yı vurdu

Ülke alarmda! 296 İHA vuruldu, uçuşlar durduruldu
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı

Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayaklandı
Melike Şahin Avrupa turnesi dönüşü doğal halini paylaştı

Uçakta doğal halini paylaştı! Turne yorgunluğu yüzüne yansıdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.