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Ticaret Bakanlığı Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı üstyapıları yatırımcılara sunacak

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Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı üstyapılar, Ticaret Bakanlığının faaliyet ruhsatıyla yatırımcıların kullanımına açılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre başvurular bugünden itibaren 30 gün içinde Mersin Serbest Bölge Müdürlüğüne yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı, Mersin Serbest Bölgesi'ndeki bazı üstyapıları faaliyet ruhsatıyla yatırımcıların kullanımına verecek.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre söz konusu üstyapılar, Mersin'in Akdeniz ilçesi Karaduvar SB Mahallesi Mersin Serbest Bölgesi'nde bulunuyor. Bu yapılar, Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek faaliyet ruhsatına bağlı olarak, kapalı zarf içinde fiyat teklifi alma ve açık artırma usulünün birlikte uygulanması suretiyle yatırımcıların kullanımına sunulacak.

Üstyapı bedelinin altında olmamak kaydıyla dolar cinsinden verilecek teklif, mevduat veya katılım bankalarının süresiz ve kesin teminat mektubunun yanı sıra diğer belgelerle Mersin Serbest Bölge Müdürlüğüne takdim edilecek.

Başvurular bugünden itibaren 30 gün içinde yapılabilecek.

Açık artırma, Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek tarihte gerçekleştirilecek.

Açık artırma sonucu devir için uygunluk verilen başvuru sahibinin, belirtilen işlemleri 30 gün içinde tamamlamaması halinde alınan teminat mektubu Hazineye irat kaydedilerek başvuru dosyası işlemden kaldırılacak.

Üstyapıda, Serbest Bölgeler Kanunu ve buna bağlı mevzuata uygun faaliyetlerde bulunulacak.

İstekliler, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri içeren İlan Başvuru Dokümanı ile ilana konu üstyapılar için düzenlenen Deprem Performans Raporu örneklerini Mersin Serbest Bölge Müdürlüğünden imza karşılığında temin edebilecek.

Kaynak: AA
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