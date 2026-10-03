Haberler

Ticaret Bakanlığı lisanslı depo ücret tarifesine yılda en çok iki güncelleme getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanlığının yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi. Lisanslı depo ücret tarifeleri yılda en çok iki kez farklı tarih ve oranlarda güncellenebilecek; tarife her ocak TÜİK ÜFE ve TÜFE ortalaması oranında güncellenecek.

Ticaret Bakanlığı, lisanslı depo işletmelerinin ücret tarifelerini, piyasa koşulları ve yöresel ticari ihtiyaçları dikkate alarak yılda iki defadan fazla olmamak üzere, farklı tarihlerde ve oranlarda güncelleyebilecek.

Bakanlıkça hazırlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelik kapsamında öngörülen sigorta sözleşmelerinin feshedilmesi sonucunu doğuracak bir nedenin ortaya çıkması veya poliçede yer alan teminatlara ilişkin sigorta bedellerinde değişiklik olması durumunda, ilgili şirket bunu derhal Bakanlığa ve lisanslı depo işletmesine bildirecek.

Lisanslı depo ücret tarifesi Bakanlıkça onaylanarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.

Tarife, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yıllık üretici fiyat endeksi ile tüketici fiyat endeksinin ortalaması oranında her yıl ocak ayında güncellenecek. Bakanlık, bu oranı yarısına kadar azaltmaya, ücret tarifelerinde yer alan depo giriş ve çıkış ücretleri ile faaliyet konusu hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar dışında olan lisanslı depo işletmelerinin ücret tarifelerini, piyasa koşullarını ve yöresel ticari ihtiyaçları dikkate alarak yılda iki defadan fazla olmamak üzere, farklı tarihlerde ve oranlarda güncellemeye yetkili olacak.

Kaynak: AA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım'da kabus bitmiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edin Dzeko milli takıma veda etti! Takım arkadaşlarının omuzlarında sahayı gezdi

Bir devir resmen sona erdi! Sevenleri kahroldu
Nevşehir iki otomobil çarpıştı: 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı

Türkiye'ye binlerce kilometre öteden geldiler, ölümden döndüler
Asansörde skandal! Kurye idrarını yaparken kameraya yakalandı

Sipariş getiren kuryenin asansörde yaptıkları mide bulandırdı
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama
Aziz Yıldırım 3-4 haftaya açılacak demişti! Lukaku ilk golünü Türkiye'ye attı

Aziz Yıldırım'ı haklı çıkardı

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram saldırısında 20 çiftçi yaşamını yitirdi

Ülkeyi sarsan saldırı! Çok sayıda çiftçi can verdi
Otomobil köprüden uçtu: 2 ölü

Otomobil köprüden uçtu, kurtulan olmadı