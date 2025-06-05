Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı Öncesi Denetimleri Artırdı

TİCARET Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde temel tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok alanda denetimlerin sıklaştırıldığını belirterek, 2025 yılı Ocak-Mayıs dönemindeki denetimlerde 1 milyar 225 milyon 787 bin 722 TL tutarında idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasa dengesini koruma amacıyla, 2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde yoğun denetim faaliyetleri sürdürüldü. Özellikle yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, temel tüketim ürünleri başta olmak üzere birçok alanda denetimlerini artıran ekipler, tüketici haklarını ihlal eden, fahiş fiyat uygulayan, stokçuluk yapan ve haksız ticari uygulamalarda bulunan firmalara yönelik kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Bu kapsamda 239 bin 98 firma ve 14 milyon 206 bin 936 ürün denetlendi. Denetimler sonucunda toplamda 1 milyar 225 milyon 787 bin 722 TL tutarında idari para cezası uygulandı.

MAYIS AYINDA DENETİMLER ARTIRILDI

2025 yılı Mayıs ayında, özellikle Kurban Bayramı öncesi piyasadaki dengesizliklerin önüne geçilmesi amacıyla, haksız ticari uygulamalar, stokçuluk ve fahiş fiyat kapsamında 9 bin 191 firma denetlendi. Bu denetimler neticesinde 519 firmaya toplam 58,1 milyon TL ceza uygulandı. Böylece yılın ilk 5 ayında uygulanan idari para cezası 453 milyon TL'yi aştı.

Otomotiv, emlak, kuyumculuk, stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları ve ödeme süreleri gibi alanlarda gerçekleştirilen denetimlerde, 50 bin 468 gerçek ve tüzel kişi incelendi. Bu denetimlerde aykırılık tespit edilen 1626 kişi ve kuruluşa toplam 453 milyon 666 bin 881,71 TL idari para cezası uygulandı.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde de yoğun tüketimin yaşandığı sektörlerde denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda 13 bin 264 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, 950 kişi ve kuruluşa toplam 255 milyon 228 bin 866,86 TL idari para cezası uygulandı.

81 İLDE 517 MİLYON TL CEZA

81 ilde faaliyet gösteren Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla, Kurban Bayramı öncesinde artan tüketici harcamaları dikkate alınarak 175 bin 366 firma denetlendi ve aykırılık tespit edilen 39 bin 628 firmaya toplamda 516 milyon 891 bin 974 TL idari para cezası uygulandı. Sadece mayıs ayında 28 bin 910 firma ve 2,5 milyonu aşkın ürün denetlendi, 6 bin 459 firmaya 120,8 milyon TL ceza verildi. Yalnızca İstanbul'da tespit edilen 115 bin 833 uygunsuz ürün için 374 milyon 936 bin 308 TL ceza kesildi.

2024 yılında 223 firmaya 7,7 milyar TL ceza uygulayan Ticaret Bakanlığı Rekabet Kurumu, 2025'in ilk 5 ayında ise gıda, sigorta, finans, inşaat ve kimyasal ürünler sektörlerinde faaliyet gösteren 125 firmaya toplam 5 milyar 228 milyon 644 bin 210 TL idari para cezası uyguladı.