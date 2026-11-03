Ticaret Bakanlığı ilanda 6 bin TL isteyen satıcıya 1 milyon 83 bin 706 TL ceza verdi.

Ticaret Bakanlığı, bir ilan sitesinde 111 lira fiyat yazıp satın almak isteyene 6 bin lira fiyat veren otomobil yedek parça satıcısına, 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası verildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet üzerinden yayımlanan otomobil yedek parçası ilanlarında tüketiciyi yanıltan fiyat uygulamasını tespit etti. Yapılan incelemede, bir internet satış platformunda otomobil yedek parçalarının 111 TL fiyatla ilana konulduğu, ancak satın almak isteyen tüketicilerden aynı ürün için farklı tarihlerde 5 bin lira ve 6 bin lira talep edildiği belirlendi. Reklam verenin, Ticaret Bakanlığımızca talep edilen bilgi ve belgeleri sunmaması üzerine idari süreç uygulandı. Tüketiciyi yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu değerlendirilen reklamlar nedeniyle 1 milyon 83 bin 706 lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi. Tüketicinin doğru bilgilendirilmesi, şeffaf fiyatlandırma ve dürüst ticaret ilkelerinin korunması için denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı