Ticaret Bakanlığı 4 Ayda 1 Milyar Lira Ceza Kesti

Ticaret Bakanlığınca bu yılın ocak-nisan döneminde 198 bin 357 firma, 11 milyon 697 bin 546 ürünü denetlendi ve 1 milyar 25 milyon 599 bin 375 lira ceza verildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ekonomik refahı bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, arz ve talep dengesinde olumsuz etki yaratabilecek fiillere yönelik denetimlerin devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, ocak-nisan döneminde İç Ticaret Genel Müdürlüğünce yapılan denetimlere işaret edilen açıklamada, "Otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında yapılan denetimler neticesinde 41 bin 277 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan 1107 gerçek ve tüzel kişiye 395 milyon 528 bin 544 lira idari para cezası uygulandı" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu kapsamda kesilen cezalardan örnekler verilerek, haksız ticari uygulama ve ödeme süreleri için 231 milyon 356 bin 250 lira, fahiş fiyat için 126 milyon 729 bin 250 lira, kuyum sektörü denetimlerinde 16 milyon 500 bin lira, emlak sektörü için 4 milyon 244 bin 688 lira, otomotiv sektöründe de 4 milyon 673 bin 912 lira ceza verildiği aktarıldı.

Aynı dönemde Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce de yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"85 milyon tüketicinin taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği kapsamında yapılan denetimlerde de 10 bin 624 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı eylemlerde bulunan 842 gerçek ve tüzel kişiye 233 milyon 971 bin 852 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, ön ödemeli konut satışları, abonelik ve mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı 104 milyon 169 bin 603 lira, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 114 milyon 785 bin 351 lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında aykırı bulunan fiillere 15 milyon 16 bin 897 lira idari para cezası uygulandı."

Açıklamada, ayrıca, Bakanlığın 81 il müdürlüğü tarafından ocak-nisan döneminde 11 milyon 697 bin 546 ürünün denetlendiği aktarılarak, bu kapsamda 146 bin 456 firmanın denetlendiği, 33 bin 169'una 396 milyon 98 bin 978 lira para cezası uygulandığı belirtildi.

İstanbul'da aykırılık tespit edilen 94 bin 425 ürüne 301 milyon 882 bin 95 lira idari para cezası uygulandığının bildirildiği açıklamada, "Bununla birlikte il müdürlüklerimiz tarafından aynı dönemde İstanbul'da 3 milyon 712 bin 5, Antalya'da 1 milyon 780 bin 981, Ankara'da 1 milyon 467 bin 528 ürün denetlendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu yılın ocak-nisan döneminde 198 bin 357 firma ve 11 milyon 697 bin 546 ürün denetlenerek 1 milyar 25 milyon 599 bin 375 lira ceza uygulandığı aktarıldı.

Rekabet Kurumu 4 ayda 4,5 milyar lira ceza kesti

Rekabet Kurumunca yürütülen çalışmalara da dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılında 223 firmaya 7 milyar 725 milyon 500 bin 58 lira idari para cezası uygulandı. Bu yılın ilk 4 ayında da başta gıda endüstrisi, sigorta hizmetleri, finans işlemleri, inşaat ve kimyasal ürünler alanında hizmet gösteren 58 firmaya 4 milyar 477 milyon 510 bin 76 lira idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı olarak öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlayıp, tüketicilerin huzur ve refahı için çalışmalarımızı titizlikle sürdürmeye devam edeceğiz."