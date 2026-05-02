Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, birçok rekorun kırıldığı nisan ayı ihracat tablosu elde ettiklerini, bu duruma parite ve takvim etkisinin de 2,5 milyar dolarlık önemli bir katkı yaptığını söyledi.

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Ordu Üniversitesinde düzenlediği basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Birçok rekorun kırıldığı "harika" bir nisan ayı ihracat tablosu elde ettiklerini, bu duruma parite ve takvim etkisinin önemli katkı yaptığını ifade eden Bolat, "Mart ayında Ramazan Bayramı marta kaydığı için bu sene takvim etkisi olarak 2 günlük bir artışımız oldu olumlu anlamda. Bu da nisan rakamını olumlu etki etti. Yaklaşık parite ve takvim etkisi olarak 2,5 milyar dolarlık bir katkı yaptı." dedi.

Söz konusu takvim etkisinin mayıs ayında ters etki yapacağını ancak durumun haziran ayında tekrar düzeleceğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Mayıs ile ilgili de şu gerçekleri söylememiz lazım. Bu yıl 2026'da hep uzun bayram tatilleri oluyor. Milli bayramlar aşağı yukarı hep hafta arasına geliyor. Pazartesi, perşembe veya cuma olunca arada köprü yapma durumu oluyor ve köprü etkisiyle de biz iş günü kaybına uğruyoruz. Köprü etkisi bizi olumsuz etkiledi. Şubat ayında ihracatımızı arttırdık. 365 milyon dolar. Mart ayında Ramazan Bayramı nisandan marta geldiği için takvim etkisi dezavantajı oldu. 1,5 milyar dolar gerilemiştik. Toplam 2 milyar dolar gerilemiştik. Bu nisan ayında da 4,6 milyar dolar fazlalık olunca, ne oldu? Biz artı 2,6 milyar dolar aralık ayının üstüne ilave etmiş olduk. Neredeyse 276 milyar dolarlık 12 aylık yıllıklandırılmış ihracat rakamını yaşadık. Ancak mayıs ayı uzun tatiller dönemi olacak. Geçen yıl mayıs ayında 21 iş günümüz vardı. Kurban Bayramı hazirana gelmişti. Bu yıl Kurban Bayramı mayısa denk geliyor ve uzun tatil dönemi olacak. Buna 19 Mayıs, 1 Mayıs'ı da eklediğimizde, 14 iş günü var. Dolayısıyla ihracat rakamları ciddi anlamda olumsuz etkilenecek. Ama bunu inşallah haziran ayında da fazlasıyla telafi edeceğiz."

Nisanda ihracata etki eden faktörler

Bakan Bolat, nisan ayındaki bu 4,6 milyar dolarlık net ihracat artışının Körfez pazarındaki hızlı toparlanma, 166 ülkede talep genişlemesi, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payının yükselmesi ve emek yoğun sektörlerde çift haneli büyümenin geri dönmesi, kamu destekleri ve lojistikte talebin Türkiye'ye kaymasıyla gerçekleştiğini söyledi.

Körfez ülkelerine olan ihracatta belirli bir toparlanma sağlandığına işaret eden Bolat, şöyle devam etti:

"Savaşın başladığı 28 Şubat'tan sonra mart ayında Körfez ülkelerine ihracatımızda aylıkta yüzde 30, yıllıkta yüzde 37 azalma vardı. Nisan ayında ise geçen yılki nisandan bile daha fazla ihracat artışı sağlayarak bu mart ayındaki Körfez ülkelerine yönelik azalan ihracatımızı telafi etmiş olduk. Bir diğer önemli husus orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızda ciddi bir artışımız var. ve bunların hepsinin toplamında emek yoğun sektörler, şimdi orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız son birkaç senede düzenli bir şekilde artıyor. Ama son 3 yılda tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı gibi sektörlerimizde bir düşüş vardı. Nisan ayı itibarıyla bu sektörlerimizde de ihracat artışı hem de çift taneli olarak sağlanıyor. Tekstilde yüzde 16 artış var, 1,2 milyar dolar. Konfeksiyonda yüzde 16,5 artış var, 1,4 milyar dolar, deri ürünlerinde yüzde 10,5 artış var, 134 milyon dolar. Mobilyada da yüzde 5,7 artış var, 279 milyon dolar. Hükümetimizin istihdamı korumak için sektörlere verdiği destekler, ihracat reeskont kredilerinin günlük limitlerinin arttırılması, faiz oranlarının düşürülmesi ve Merkez Bankamızın döviz dönüşüm desteğini 1 Mayıs'tan bu yana, geçen seneden bu yana yüzde 3 olarak uygulaması ve bunun da evvelsi gün itibarıyla yeniden üç ay uzatılması... Bütün bu destekler ile Körfez'deki savaş ve lojistik hatlarındaki kırılmaların yeniden Batı bölgelerindeki taleplerin Türkiye'ye doğru kaydırılmaya başlanması özellikle bu emek yoğun sektörlerimizde ihracat artışımıza büyük bir ivme kazandırdı."

Bakan Bolat, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde de ihracatın nisan ayında 2,4 milyar dolar artış gösterdiğine vurgu yaparak, "Bu da çok önemli bir kayda değer gelişme. Türkiye'nin toplam mal ihracatında orta-yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 45'e (44,4) yaklaştı. Bu rakam 2002'de yüzde 30'du. Geçen yıl yüzde 43,5'ti. Şimdi yüzde 44,5'e doğru evrildik." diye konuştu.

Dış ticaret açığı

Bakan Bolat, nisan ayında ithalatta yüzde 3,1'lik artış yaşandığını, ihracattaki yüzde 22,5 artışa kıyasla ithalattaki artışın frenlendiğinin görüldüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ve bu rakamın (yıllıkta) 33,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Nette 1 milyar dolar artış var. Geçen yıl 32 milyar 900 milyon dolardı. Bu yıl 33 milyar 900 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığında bu durumda olumlu bir gerileme oldu. Geçen yıl nisan ayında 12 milyar dolar dış ticaret açığımız vardı. Bir ay önce 11,2 milyar dolardı. Bu yıl nisan ayında açığımız 8,5 milyar dolara geriledi. Geçen yılın 12 milyar dolarına kıyasla yaklaşık yüzde 30 dış ticaret açığımız azaldı. Nette ise dış ticaret açığımız nisan ayında 3,6 milyar dolar azalmış oldu. Bu da çok olumlu, önemli bir gelişme olarak hamdolsun nisan ayına damga vuruluyor. ve ithalatı karşılama oranı da yüzde 75'e yükseldi. Orada da 11,7 puanlık bir artışımız var. Çünkü geçen yıl nisanda karşılama oranı yüzde 63,2 idi."

Bolat, dört aylık ve yıllıklandırılmış dış ticaret verileri hakkında ise şunları söyledi:

"Bakın 2025-2026 ocak-nisan tablosuna. İhracattaki artış oranımız yüzde 3'e yükseldi. Yani mart ayı itibarıyla 2 milyar dolar gerideydi. Yani eksiydi. Şimdi artı yüzde 3'e yükseldi. Böylece 88 milyar 630 milyon dolara yükseldi. İthalatımızdaki artış oranı yüzde 4,3, ocak-marta göre bu oran düştü biraz. İthalatımız bu dönemde 125 milyar 804 milyon dolar olmuştur. Yani burada görünen şu; ihracattaki artışımız yaklaşık 2 milyar 450 milyon dolar, 2,5 milyar dolar diyelim, ithalattaki net artışımız da, 5 milyar 150 milyon dolarlık bir artış var. Allah'a şükür kontrollü gidiyoruz. Ocak-nisan döneminde 214 milyar 434 milyon dolarlık dış ticaret hacmine ulaştık. Açık da dört ayda 37 milyar 174 milyon dolar. Geçen yıl bu rakam 34,6 milyar dolarmış. Yani burada da 2,5 milyar dolar bir dış ticaret açığımızda artış var. İhracatın, ithalatı karşılama oranı geçen ilk dört ayda yüzde 71,3 iken bu yıl yüzde 70,5 oranında. Son on iki yıla da bakalım hızlıca. Orada da biliyorsunuz biz yılı 11,7 milyar dolar net mal ihracat artışı ve 273,4 milyar dolarlık toplam ihracat ile kapadık. Son 12 ay nisandan-nisana neredeyse 275 milyar 850 milyon dolara geldik. Nerdeyse 276 diyebiliriz. İthalatta da 370 milyar 540 milyon dolar. Toplam dış ticaretimiz 646 milyar dolara ulaşmış oldu son bir yılda. Açığımız da 94 milyar 700 milyon dolar. Geçen yıl aralığı kaçta bitirmiştik hatırlayalım? 92 milyar 200 milyon dolardı."

Ticaret Bakanlığı olarak Türkiye Yüzyılı'nda "yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve cari denge" yoluyla ekonomik büyüme hedeflerine taviz vermeden devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bolat, konuşmasını, ihracatı artırma ve Türkiye'yi yatırım için cazibe merkezi yapma konusunda emek veren ihracatçılara, sanayicilere ve iş insanlarına teşekkür ederek sonlandırdı.

