Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayı dış ticaret verilerini açıkladı Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, nisan ayında ihracatın, zorlu uluslararası ekonomik, ticari, siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ikinci aylık mal ihracatı rakamı elde edildi." dedi.

Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile Ordu Üniversitesi'nde düzenlediği basın toplantısında, nisan ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Birçok rekorun kırıldığı harika bir nisan ayı ihracat tablosu elde ettiklerini ifade eden Bolat, şunları söyledi.

Bakan Bolat şunları söyledi:

"Biliyorsunuz aralık 2025'te ihracatımız 26,3 milyar dolardı. Ondan bir tık aşağıda nisan ayı, ihracatçılarımızın çok iyi bir performans kaydettiği ay oldu. Tabii böyle olunca tüm zamanların ikinci ve en yüksek nisan ihracatı gerçekleştirildi. ve iki gün önce Perşembe günü de neredeyse 2 milyar dolara yakın ihracat ile en fazla ihracat yapılan 4'üncü günü gerçekleştirdik. ve nisan ayındaki ihracat artışımız hem oran olarak hem de mutlak değer olarak son 52 ayın yani Kasım 2021'den bu yana en fazla ihracat artışı sağlanan ay oldu. ve beşincisi de yine çok güzel bir veri. Nisan ayı itibarıyla son 12 ay yıllıklandırılmış ihracatımız 275,8 milyar dolara ulaşarak mal ihracatında yeni bir rekor kırılmıştır."

"Mal ve hizmet ihracatı nisan itibarıyla yıllık bazda 398 milyar dolara yükseldi"

Bakan Bolat, ocak ve şubat aylarında emtia fiyatlarında yaşanan sert yükselişlere, enerji krizinin tetiklediği maliyet baskılarına ve çevre coğrafyada yaklaşık on iki ülkeyi etkileyen Körfez kaynaklı jeopolitik gerilimlere rağmen, mal ve hizmet ihracatının nisan itibarıyla yıllık bazda 398 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Bolat, nisan ayı rekorlarına ek olarak şunları söyledi:

"İhracatçılarımızın ve bakanlığımızın yoğun çalışmalarıyla elde edilen nisan ayı sonuçları hamdolsun yüz güldüren sonuçlar olarak tarihe geçti. Nisan ayı 25,4 milyar dolar olarak gerçekleştirildi. Aralık ayındaki 26,3 milyar dolardan sonra en büyük artış. Dikkatinizi artış oranına çekmek istiyorum. Yüzde 22,3 bu artışımız."

Son yıllarda beş kere aylık rekor kırıldı

Bolat, Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamlarına dikkati çekerek bunların beşinin son yıllarda kırıldığını söyledi. Bolat, şöyle konuştu:

"Geçen yıl nisanda 20 milyar 800 milyon dolarken 25,4 milyar dolar olunca nette 4,6 milyar dolar artış sağladık. Bu büyük bir rakam. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamlarına baktığımızda, aralık ayı 26,3 demiştim. Nisan ayı 25,4, geçen yıl temmuz ayı 24,9, Mayıs 2025 24,8 milyar dolar, Mayıs 2024 24,2 milyar dolar. Bunlar bizim aylık rekorlarımızdı. Dikkatinizi çekelim. Beş kere rekor, Mayıs 2024-25, Temmuz 2025, Aralık 2025 ve şimdi Nisan 2026. İnşallah önümüzdeki aylarda da bu rekor devam edebilir."

(Sürecek)