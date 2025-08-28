Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Türkiye Kooperatifler Fuarı'nı Ziyaret Etti

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 2025 Türkiye Kooperatifler Fuarında stantları tek tek gezerek faaliyetleri ve ürünleri hakkında bilgi aldı.

Fuar alanı ile Filistin Konulu "Zafer Bizimdir" ve "Kooperatifçiliğin Alfabesi" afiş tasarım sergilerini beraberindeki protokol ile gezen Bakan Prof. Dr. Ömer Bolat, stantlar hakkında ilgililerinden bilgi aldı.

3 gün boyunca açık kalacak fuara Türkiye'nin farklı illerinden ve KKTC'den 200'e yakın kooperatif katılıyor. Stantlarda yer alan ürünleri inceleyen Bakan Prof. Dr. Ömer Bolat, ikramları da geri çevirmedi.

Fuar kapsamında ayrıca Kooperatif yöneticileri için İstanbul Ticaret Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Emin Albayrak tarafından markalaşma ve etiketleme üzerine uygulama örnekleri eğitimi programı düzenlenecek. - ERZURUM