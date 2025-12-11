Haberler

Bakan Bolat: Risk primindeki bu güçlü iyileşme, hayat pahalılığının düşürülmesi sürecine katkı sağlamaktadır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirmesiyle birlikte, risk primindeki iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiğini ve enflasyonla mücadelenin güçlendiğini açıkladı. Ekonomideki olumlu gelişmelerin süreceği vurgulandı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, 2025 Aralık ayı TCMB para politikası faiz kararına ilişkin, "Risk primindeki bu güçlü iyileşme, finansal istikrarı pekiştirmekte, enflasyonun ve hayat pahalılığının düşürülmesi sürecine katkı sağlamaktadır" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Aralık ayı TCMB para politikası faiz kararına ilişkin yayımladığı değerlendirmede, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, enflasyonun ana eğilimindeki iyileşme ve makroekonomik dengelenme sürecinin güçlenmesi doğrultusunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e indirmiştir. Böylece son dört toplantıda toplam 800 baz puanlık indirime gidilmiştir. Bu karar doğrultusunda, ihracatçılarımızın yararlandığı Reeskont Kredisi İskonto Oranı yüzde 19,93'ten yüzde 19,32'ye gerilemiş; firmalarımızın net maliyetleri ise yüzde 24,89'dan yüzde 23,95'e düşmüştür. Bu gelişme, ihracatçıların finansmana ulaşım imkanlarını güçlendirmekte ve maliyetleri azaltarak rekabet güçlerine doğrudan katkı sunmaktadır. Türkiye ekonomisi, dış ticaret ve cari işlemler dengesinde son aylarda kaydedilen olumlu seyrini sürdürmektedir. Ağustos ayında 5,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek cari fazla rakamı elde edilmiş, Eylül ayında ise 1,1 milyar dolar cari fazla verilmiştir. Böylece Temmuz - Eylül arası 3 ay üst üste cari işlemler fazlası vermeyi başardık. Bu gelişmelerle birlikte, ülke risk primimiz (CDS), Mayıs 2018'den bu yana en düşük seviye olan 225,5 baz puana kadar gerilemiştir" ifadelerini kullandı.

'HEDEFLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Risk primindeki iyileşmenin finansal istikrarı pekiştirdiğini, enflasyonun ve hayat pahalılığın düşmesine katkı sağladığını vurgulayan Bakan Bolat, "Üretim, mal ve hizmetler ihracatı ile istihdamda kaydedilen artışlar, dış ticaret dengesindeki toparlanma ve risk göstergelerindeki iyileşme; ekonomi programımız çerçevesinde öngörülen istikrar içinde dengeli büyüme, enflasyonla mücadele ve halkımızın alım gücü ve refah seviyesinin yükseltilmesi hedeflerine ulaşma sürecinin kararlılıkla ilerlediğini göstermektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırma ve finansman imkanlarını genişletme hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Reeskont kredilerine ulaşımın kolaylaştırılması ve maliyetlerinin düşürülmesi, bu sürecin önemli bir parçasıdır. Bu kapsamda; başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olmak üzere, tüm kurumlarımızla yakın iş birliği içinde, ekonomide dengelenmeyi ve istikrarı güçlendirecek politika adımlarını hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
ABD, Venezuela'ya ait tankerdeki milyon dolarlık petrole de el koydu

Trump, tek bir operasyonla servete kondu
Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş

Mehmet Akif Ersoy yıllar önce şarkı söylemiş! Sözleri hayli manidar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Milyonlar merak ediyordu! Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş'ın akıbeti belli oldu

Milyonlar merak ediyordu! Cezaevine giren iki ismin akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Bakan Kacır milli sensör MİHAL'i meclis kürsüsünden tanıttı

Bakan Kacır meclis kürsüsünden duyurdu: Vermediler, biz ürettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Fethiye'de acı olay: Dedesinin çarptığı 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kahreden olay! 2 yaşındaki torununun katili oldu
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
İstanbullular dikkat! Karaburun Sahili'ne mega proje geliyor

İstanbullular dikkat! O sahile mega proje geliyor
Bir pitbull faciası daha: 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, ebeveynler cinayetle yargılanacak

Pitbullun parçaladığı çocuğun ailesi cinayetle yargılanacak
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
title