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Ticaret Bakanı Muş, Venezuela Ulaştırma Bakanı ve Kültür Bakanı ile görüştü

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Muş, Venezuela Ulaştırma Bakanı ve Kültür Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezuela'da Ulaştırma Bakanı ve Kültür Bakanı ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Venezuela'da Ulaştırma Bakanı ve Kültür Bakanı ile bir araya geldi.

Twitter hesabından görüşmenin fotoğraflarını paylaşan Muş, Venezuela Kültür Bakanı Ernesto Villegas ile görüştü.

Daha sonra Ulaştırma Bakanı ile bir araya gelen Bakan Muş, "Venezuela Ulaştırma Bakanı Sayın Ramon Velasquez Araguayan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma, altyapı ve müteahhitlik alanlarında yürütülebilecek ortak projeleri değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Muş, dün Venezuela'da iş insanlarıyla "Türkiye-Venezuela Ticaret Heyeti ve B2B Görüşmeleri"nin açılışına katılmıştı.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Ekonomi

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