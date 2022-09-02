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Türkiye'nin dış ticaret hacmi, ağustos ayında 21,3 milyar dolarla rekor kırdı

Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Muş'un açıklamasına göre ağustos ayı ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Son veriyle birlikte en yüksek ağustos ayı ihracat rekoru da kırılmış oldu.

Ticaret Bakanı Muş, dış ticaret verilerini paylaştı. Bakan Muş, Ağustos ayında ihracatın geçen senenin aynı ayına göre yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar olarak kaydedildiğini belirtti.

Türkiye'nin dış ticaret hacmi, Ağustos ayında yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu

Rakamın rekor olduğunu belirten Muş, "Bu, en yüksek Ağustos ayı ihracat rakamıdır. Türkiye ihracat rekorlarına devam ederek, 2022'nin 8. ayında da en yüksek aylık ihracat değerini yakalamıştır" dedi.

Türkiye'nin dış ticaret hacmi, Ağustos ayında yüzde 13 artışla 21,3 milyar dolar oldu

Türkiye'nin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,4 artarak 18 milyar 551 milyon dolar, ithalatı yüzde 41,4 yükselişle 29 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

İhracat, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,1 artarak 144 milyar 331 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artışla 206 milyar 508 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı, ocak-temmuz döneminde yüzde 143,7 artarak 62 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Temmuz 2021 döneminde yüzde 82,6 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 69,9'a geriledi.

Kaynak: AA / Fatma Eda Topcu - Ekonomi

Muş Ekonomi Haberler

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Yorumlar (2)

ferhat atmaca:

bundan banane. benim gelirim artıyor mu? ya pastayı herkesle paylaşın ya da bize duyurmayın.

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Erdal:

Ya arkadaş ülke uçuyor da bir tek benim mi haberim olmuyor veya bir tek bana mı faydası dokunmuyor?

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