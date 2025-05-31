Ticaret Bakanı Bolat, TOBB'un 81. Genel Kurulu'na katıldı Açıklaması

Ticaret Bakanı Bolat, TOBB'un 81. Genel Kurulu'na katıldı Açıklaması
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel üretim ve ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin küresel üretim ve ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 81. Mali Genel Kurulu'na katıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi her alanda daha güçlü bir konuma taşımak adına hükümet olarak kararlılıkla adımlar atmaya devam edeceklerine işaret eden Bolat, tüm paydaşlarla olduğu gibi iş dünyasıyla da yakın koordinasyon içinde çalışmaya büyük önem verdiklerini aktardı.

Bolat, Bakanlık olarak esnafa, çiftçilere, sanayicilere, kooperatiflere ve girişimcilere yönelik destekleri sürdürmeye devam edeceklerini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, sanayi üretimindeki çeşitliliği, savunma sanayisi, otomotiv, kimya, makine ve tarım sektörlerindeki rekabet gücü, yüksek katma değerli üretim yapısı ile küresel üretim ve ticaret merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Ülkemizin 19 çeyrektir kesintisiz büyümesi, gayrisafi yurt içi hasılanın 1,3 trilyon dolara ulaşması, mal ve hizmet ihracatındaki artış, küresel ticaret pazarındaki payını genişletmesi ve dış cari açıktaki güçlü düşüş, bu başarının en somut göstergeleridir."

Bu sürecin en önemli gücünün, TOBB başta olmak üzere iş dünyasının kıymetli temsilcileri ve Türkiye'nin dinamik üretim altyapısı olduğunu belirten Bolat, TOBB ve diğer tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, iş dünyasının temsilcileriyle yakın işbirliği içinde Türkiye'nin yarınları için çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bolat, TOBB'un 81. Mali Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını dileyerek başta TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, iş dünyasının tüm mensuplarına teşekkür etti.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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