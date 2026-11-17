Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Bolat, NSosyal hesabından, Bakanlıkta yapılan görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Esnaf ve sanatkarın, Türkiye'nin ekonomik ve ticari hayatının temel taşlarından olduğunu belirten Bolat, "Esnaf ve sanatkarlarımızın mevcut durumu, sektörel beklentileri, finansmana ulaşım imkanları ve kredi kefalet kooperatiflerimizin faaliyetleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadesini kullandı.

Bolat, TESK'in 82 esnaf ve sanatkar odaları birliği, 13 mesleki federasyon ve 2 bin 973 meslek odası aracılığıyla yaklaşık 2,3 milyon esnaf ve sanatkarı temsil ettiğini belirtti.

Konfederasyonun, teşkilat yapısı ve ülke genelindeki yaygın teşkilatıyla ekonomide önemli rol üstlendiğine işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak Ahilik kültürümüzün asırlardır yaşattığı dayanışma, dürüstlük ve helal kazanç anlayışının temsilcisi olan esnaf ve sanatkarlarımızı desteklemeyi, onların üretim, istihdam ve ticaret hayatımıza katkılarını artırmayı öncelikli sorumluluklarımızın arasında görüyoruz. Bu doğrultuda TESK ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği başta olmak üzere esnaf teşkilatlarımızla istişare ve işbirliğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA