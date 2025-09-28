Haberler

Ticaret Bakanı Bolat'tan Kaçakçılıkla Mücadele Açıklaması

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılının ilk 9 ayında gümrüklerde 74,8 milyar liralık kaçak eşya yakalandığını ve 5 bin 349 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Kaçakçılıkla mücadelenin 7/24 sürdüğünü vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz 2025 yılının ilk 9 ayında; 74,8 milyar liralık kaçak eşya yakaladı. 9 aylık dönemde 5 bin 349 operasyon gerçekleştirdi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gümrüklerde kaçakçılıkla mücadelenin 7/24 kesintisiz bir şekilde sürdürüldüğünü açıkladı. Bakan Bolat, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ticaret Bakanlığı olarak birincil önceliğimiz adil, şeffaf ve kurallara dayalı ticari sistemimizi güçlendirmek. Bu doğrultuda gümrüklerimizde kaçakçılıkla mücadeleyi 7/24 kesintisiz bir şekilde sürdürüyor ve göz açtırmıyoruz. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz 2025 yılının ilk 9 ayında; 74,8 milyar liralık kaçak eşya yakaladı. 9 aylık dönemde 5 bin 349 operasyon gerçekleştirdi. Ocak-eylül döneminde yapılan operasyonlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış yaşanırken, ele geçirilen eşyaların değeri yüzde 130 yükseldi. Operasyonlarda en fazla ele geçirilen kaçak ürün, uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçti. Milletimizin alın terini, piyasa düzenini ve kamu gelirlerimizi korumaya aynı azimle devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
