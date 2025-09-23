Ticaret Bakanı Bolat New York'ta iş dünyası temsilcileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, New York'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) ve Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) işbirliğiyle New York'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Bolat, "Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişimine katkı sunacak ortak hedefleri, yatırım fırsatlarını ve ticaretin önündeki engelleri kapsamlı şekilde ele aldık. İş insanlarımızın tecrübeleri ve önerileri, geleceğe dair atacağımız adımlar için önemli bir yol haritası niteliği taşımaktadır. Bu buluşmayı, iki ülke iş dünyası arasında köprülerin daha da sağlamlaşması ve karşılıklı işbirliği imkanlarının artırılması bakımından son derece değerli görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü Türkiye vizyonuyla girişimcilerin ve yatırımcıların yanında olmaya, ortak vizyonu daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini kaydetti.