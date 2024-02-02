Ticaret Bakanı Bolat, Dış Ticaret Verilerini Malatya'da açıklayacak

MALATYA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılının dış ticaret verilerini deprem bölgesi Malatya'da düzenleyeceği toplantısı ile açıklayacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat bir dizi program ve açıklamalarda bulunmak üzere deprem bölgesi Malatya'ya geldi. Havaalanında kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Polat, Malatya Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Ersin Yazıcı ve Vali Yardımcıları tarafından karşılanan Bolat, saat 10.30'da Dış Ticaret Verilerini açıklayacak.

Bakan Bolat ayrıca İhracat seferberliği konulu panele de katıldıktan sonra çeşitli ziyaretler de gerçekleştirecek.