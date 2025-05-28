Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ve İranlı Yetkililerden Gümrük İş Birliği

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Reza Akberi ile Tahran'da bir araya geldi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak ve İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Akberi gerçekleştirdiği görüşmede, gümrük kapıları ve bağlantı yollarının modernizasyonuna ilişkin yürütülen projeler kapsamlı şekilde ele alındı. İki ülke taşımacılarının daha hızlı ve güvenli koşullarda faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla ortak çalışma kararlılığı vurgulandı. Bu doğrultuda, gümrükler ve taşımacılık alanlarında görevli uzmanlardan oluşacak bir Ortak Komite kurulmasına karar verildi. Toplantıda taraflar, komşu ülke olmanın yanı sıra, Avrupa ile Asya arasındaki ticaret koridorlarının en önemli iki geçiş noktası olduklarını belirterek, gümrük alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hem ikili hem de bölgesel ticaret ile refahın artışına önemli katkı sağlayacağını ifade etti. - ANKARA