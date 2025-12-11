Haberler

Alman Thyssenkrupp, ithalat baskısıyla yıl sonuna kadar elektrik çeliği üretimini durduracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Alman çelik üreticisi ThyssenKrupp, yüksek ithalat baskısı ve zayıf piyasa koşulları nedeniyle elektrik çeliği üretimini geçici olarak durdurmaya karar verdi. Gelsenkirchen ve Isbergues tesisleri yıl sonuna kadar kapatılacak, bu durum 1200 kişilik istihdamı tehdit ediyor.

Alman çelik üreticisi ThyssenKrupp'ın yüksek ithalat baskısı ve zayıf piyasa koşulları nedeniyle elektrik çeliği üretimini geçici olarak durduracağı bildirildi.

Thyssenkrupp Steel Europe tarafından yapılan açıklamada, aralık ortasından itibaren Gelsenkirchen ve Fransa'daki Isbergues tesislerinin yıl sonuna kadar tamamen kapatılacağı belirtildi.

Isbergues tesisinin ocak ayından itibaren en az 4 ay boyunca toplam kapasitesinin yalnızca yüzde 50'siyle çalışacağı aktarılan açıklamada, bununla şirketin özellikle Asya'dan gelen ucuz ithalattaki büyük artışa yanıt verdiği aktarıldı.

Açıklamada, Asya'dan gelen düşük fiyatlı ithalattaki büyük artış nedeniyle Gelsenkirchen ve Fransa'daki iştirakinde 1200 kişilik istihdamın tehlikede olduğu da belirtildi.

Thyssenkrupp Steel Europe, Gelsenkirchen ve Fransa'daki Isbergues tesislerinde enerji sektöründe, trafo merkezlerindeki transformatörlerde ve rüzgar türbinlerinde yaygın olarak kullanılan elektrik çeliği üretiliyor. Thyssenkrupp Steel Europe'un Polonyalı şirket Stalprodukt SA ile birlikte Avrupa'da bu malzemenin kalan son üreticileri olması dikkati çekiyor.

Avrupa çelik pazarının en büyük ithalat tedarikçileri arasında Çinli şirket Baowu, Güney Koreli POSCO ve Japon Nippon Steel yer alıyor.

Avrupa çelik pazarı baskı altında

Avrupalı çelik üreticileri, Asya ile rekabet, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel ekonominin baskısı altında bulunuyor.

Avrupa Birliği'ndeki ortalama üretim maliyetlerinin önemli ölçüde altında fiyatlarla kontrolsüz bir şekilde artan ithalat hacimleri sektörü zorluyor. AB'nin ithalatı 2022'den bu yana üç katına çıkarken, 2025'te yüzde 50 daha arttı. Bu da Avrupa çelik üreticilerinin önemli ölçüde düşük kapasiteyle çalışmasına yol açıyor.

ThyssenKrupp'ın çelik birimi de (Thyssenkrupp Steel Europe) yıllardır baskı altında bulunuyor. Şirket, 2030'a kadar yaklaşık 11 bin kişinin işten çıkarılmasını planlıyor.

Yeniden yapılanma kapsamında şirket, üretim kapasitesinin 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürülmesini de planlıyor.

Thyssenkrupp Steel Europe, 27 bin kişiye istihdam sağlıyor

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
TBMM'deki taciz skandalında 1 tutuklama

TBMM'deki mide bulandıran skandalda tutuklama kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi

Kim bu E.A.? Savcı ismini zikredince Mehmet Akif Ersoy sinirlendi
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Federasyon resmen açıkladı: En-Nesyri önümüzdeki hafta gidiyor
Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamın üstüne satılamayacak

Uçak biletlerinde yeni tavan fiyat belli oldu! Bu rakamı geçemeyecek
Yüzlerce kez simüle edildi! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalma ihtimali

Yüzlerce kez simüle edildi! İşte G.Saray'ın ilk 24'e kalma ihtimali
Erol Bulut gözünü Galatasaray maçına dikti

Gözünü dev maça dikti: Galatasaray'ı...
Merkez'in kararı sonrası euro tarihte ilk kez 50 lirayı aştı

Merkez'in kararı piyasaları salladı! Tarihte bir ilk yaşanıyor
3 çocuğun can verdiği yangında anne ve baba hakkındaki detaylar şaşırttı

3 çocuğun öldüğü yangında anne ve babayla ilgili detay şaşırttı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular

City maçı Xabi Alonso'nun sonu oldu! Arda'nın yeni hocasını duyurdular
2 meslektaşının öldüğü kazada cipi kullanan doktora 7 yıl 9 ay hapis cezası

İki meslektaşını hayattan koparan doktorun cezası belli oldu
title