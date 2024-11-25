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Çelik firması ThyssenKrupp, 2030'a kadar 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

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Alman çelik üreticisi ThyssenKrupp, çelik biriminde 2030 yılına kadar 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Yeni strateji ile üretim kapasitesinin de düşürülmesi hedefleniyor.

Alman çelik üreticisi ve teknoloji firması ThyssenKrupp'ın, çelik biriminde 2030'a kadar 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığı bildirildi.
Thyssenkrupp Steel Europe tarafından yapılan açıklamada, şirket yönetiminin, Avrupa çelik pazarında temel ve yapısal değişikliklerin yanında tüm çelik endüstrisinin zorluklarına karşı yeni stratejisini belirlediği ifade edildi.
Şirket genelinde üretim ve idari bölümlerdeki yapılanmalar sonucunda 2030'a kadar yaklaşık 5 bin kişinin işten çıkarılmasının planlandığı belirtilen açıklamada, yeni stratejinin, üretim kapasitesinin 11,5 milyon tondan 8,7 ila 9 milyon ton seviyesine düşürülmesini de kapsadığı kaydedildi.

27 BİN ÇALIŞANI VAR

Avrupalı çelik üreticileri, Asya ile rekabet, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel ekonominin baskısı altında bulunuyor.

Thyssenkrupp Steel Europe, 27 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Çelik firması ThyssenKrupp, 2030'a kadar 5 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
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