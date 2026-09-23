THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker'den Boeing 737 MAX anlaşmasına ilişkin açıklama:

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, bugün kesinleştirilen 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmasının, Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük tek koridorlu uçak siparişi olduğunu bildirdi.

Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları olarak, küresel büyüme yolculuğunda son derece stratejik ve tarihi bir adımı daha hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Şeker, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda, Boeing ile 100'ü kesin ve 50'si opsiyonlu olmak üzere 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağını kapsayan sipariş anlaşmamızı kesinleştirdik. Bu adım, Boeing ile bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük tek koridorlu uçak siparişi olma özelliğini taşıyor. İstanbul merkezimizden yönettiğimiz geniş uçuş ağımızda operasyonel esnekliğimizi artıracak olan bu modern uçaklar, yüzde 20 oranında yakıt ve emisyon tasarrufuyla sürdürülebilirlik hedeflerimize de doğrudan katkı sağlayacak. Ortaklığımızı sadece filo büyüklüğü ile sınırlı tutmuyor, Boeing ile imzaladığımız stratejik mutabakat zaptı kapsamında yetkinlik geliştirme, değer oluşturma ve iş fırsatları başlıklarında Türkiye'nin havacılık ekosistemini güçlendirmeye devam ediyoruz."???????

Kaynak: AA